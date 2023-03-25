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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Талибы заявили о стремлении расширить дипприсутствие за пределами Афганистана

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) нацелено на то, чтобы направить своих дипломатов в ряд новых стран, заявил в субботу официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Наш эмират ранее направил своих дипломатов в минимум 14 стран. Теперь же мы работаем над тем, чтобы взять под контроль и другие афганские диппредставительства за рубежом", - приводят его слова западные СМИ.

По словам Муджахида, представители талибов работают в посольствах в таких странах, как Россия, Казахстан, Иран, Турция, Китай, Пакистан.

В тех посольствах, которые пока не находятся под контролем талибов, пока что работают дипломаты, назначенные еще прежними властями Афганистана. По словам Муджахида, эти люди, тем не менее, координируют свою деятельность с афганским МИД.

Афганистан Талибан
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