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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Делегация талибов впервые посетила Таджикистан

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Делегация МИД движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) посетила консульство Афганистана в городе Хорог, административном центре Горно-бадахшанской автономной области Таджикистана, сообщил в субботу пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

Это первое подтвержденное сообщение о посещении Таджикистана представителями движения. Официальный Душанбе пока не комментировал это сообщение.

"Делегация во главе с начальником финансового и административного отдела министерства иностранных дел Хаджи Мухаммадом Мусой Амири посетила консульство Афганистана в Хороге, столице Бадахшана в Таджикистане", - сообщил пресс-секретарь МИД талибов в соцсетях.

"Наряду с оценкой дел консульства, делегация внимательно осмотрела здание консульства Афганистана и поделилась с министерством своей оценкой реконструкции. Здание консульства Афганистана в Хороге пострадало из-за недавней лавины", - уточнил Балхи.

Движение "Талибан" захватило Афганистан в августе 2021 года, но с тех пор ни одно из государств мира не признало его официально. Тем не менее, многие страны, в том числе и Россия, поддерживают связи с лидерами движения на официальном уровне. Таджикистан - единственное государство региона, которое до сих пор не имело официальных контактов с представителями движения. Посольства Афганистана в Пакистане и Иране официально переданы представителям талибов. Однако посольство Афганистана в Душанбе до сих пор не признавало власть талибов.

Таджикистан Талибан
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