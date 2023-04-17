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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Казахстан примет дипломатов "Талибана"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Астана приняла положительное решение о просьбе представителей "Талибана" (запрещенная в РФ и Казахстане террористическая организация) предоставить аккредитацию дипломатам в республике, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"В ответ на просьбу об аккредитации дипломатов (от представителей "Талибана" - ИФ) нами было принято положительное решение", - сказал Смадияров журналистам в понедельник.

При этом он подчеркнул, что прибытие представителей новой администрации Афганистана в Казахстан не означает признание "Талибана".

"Это остается прерогативой ООН", - добавил представитель МИД, напомнив, что такие миссии уже существуют в ряде других стран.

"С падением предыдущего режима образовался вакуум власти. Посольства Афганистана за рубежом престали представлять данное государство. Ситуация сложная, но не уникальная. История знает множество примеров смены власти в ряде государств, что влечет за собой вопрос легитимности новых властей. Прежде всего, хочу напомнить слова главы государства о том, что мы не оставим Афганистан с текущими трудностями, высказанные в сентябре 2021 года, то есть, сразу после прихода талибов к власти", - сказал Смадияров.

Афганистан Казахстан Талибан
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