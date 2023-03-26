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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Боррель пригрозил новыми санкциями в случае размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о готовности Евросоюза ответить очередными санкциями, если Белоруссия разместит на своей территории ядерное оружие России.

"Размещение Белоруссией у себя российского ядерного оружия будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия еще может это остановить, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", - написал в твиттере глава дипломатии ЕС.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о договоренности с белорусским президентом Александром Лукашенко о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

"Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, просто поводом послужило, наверное, заявление министра обороны Великобритании, что они собираются поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном. Так или иначе это связано с ядерными технологиями, это очевидная вещь. Но даже вне контекста этих событий Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие", - заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

ЕС Евросоюз Жозеп Баррель
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