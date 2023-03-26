Париж призвал Москву пересмотреть решение о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Франция призвала Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, говорится в заявлении французского МИД.

Там отметили, что "это соглашение представляет собой дополнительный элемент эрозии международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе".

В субботу, 25 марта, президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении "в самое ближайшее время" на территории республики российского тактического ядерного оружия. При этом Путин пояснил, что Россия не передает тактическое ядерное оружие Белоруссии. "Мы в принципе делаем все то же самое, что они (США) делают десятилетиями. Они имеют в определенных странах (тактическое ядерное оружие) и готовят носители, и готовят их же экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич и просил", - сказал президент России.