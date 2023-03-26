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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии

Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии
Фото: John Moore/Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует сохранить присутствие американских военнослужащих в Сирии, заявил представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби.

"Наша миссия против ИГ (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" - ИФ) не изменится. У нас - до 1 тыс. военнослужащих в Сирии, которые ведут борьбу с этой группировкой, которая, хоть и уменьшилась, все еще жизнеспособна", - сказал Кирби в эфире телеканала CBS.

По его словам, Байден "абсолютно привержен" тому, чтобы сохранять эту миссию.

"И мы будем всегда защищать наших военных и наши объекты", - добавил он.

Его слова прозвучали на фоне того, как на прошлой неделе американская база на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотников. Один человек погиб, пять американские военных и еще один контрактник получили ранения. Власти США обвинили в этом проиранские сирийские формирования и заявили, что нанесли по ним удары.

США в настоящее время сохраняют небольшое военное присутствие в Сирии. В основном американские военные удерживают под контролем некоторые нефтегазовые месторождения. Дамаск требует вывода этих сил со своей территории.

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