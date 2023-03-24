Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами после ударов США по объектам КСИР

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - База США на севере-востоке Сирии в пятницу подверглась ракетной атаке после того, как накануне американская авиация нанесла удары по группам, поддерживаемым Ираном. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представителя Центрального командования США (CENTCOM) майора Джона Мура.

Он уточнил, что в результате обстрела базы, находящейся в районе месторождения Аль-Омар, пострадавших нет.

Ранее в Пентагоне заявили, что США в четверг вечером нанесли удары по формированиям, связанным с Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, на востоке Сирии. В заявлении американского оборонного ведомства уточнялось, что в четверг беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе международной коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии, погиб один военнослужащий, еще шесть человек получили ранения.

The Hill напоминает, что на востоке Сирии размещены порядка 900 американских военных. При этом на этой неделе глава CENTCOM генерал Майкл Курилла заявлял, с 2021 года проиранские группы атаковали войска США в Сирии не менее 78 раз.