Что случилось этой ночью: понедельник, 27 марта

Падение украинского беспилотника под Тулой, розыск предполагаемого организатора нападения на село под Брянском, сохранение военного присутствия США в Сирии

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинский беспилотник упал под Тулой после перехвата российским комплексом РЭБ. В Минобороны РФ добавили, что российская группировка ПВО в Тульской области включает в себя ЗРК С-300, "Панцирь-С1", а также комплексы РЭБ "Поле-21".

- Предполагаемого организатора нападения на село под Брянском объявили в розыск. Основатель "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору. Также в розыск объявлен его предполагаемый сообщник Кирилл Канахин.

- Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии. США планируют продолжить борьбу против ИГ(запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" - ИФ).

- Париж призвал Москву пересмотреть решение о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии. МИД Франции отметил, что "это соглашение представляет собой дополнительный элемент эрозии международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе".

- Нетаньяху начал обсуждать возможность заморозки проекта закона о судебной реформе. Это произошло на фоне общенациональной волны протестов, обострившихся после увольнения министра обороны Йоава Галланта.