Постпред РФ в Вене заявил об отсутствии предпосылок для восстановления диалога по ДСНВ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что предпосылки для возобновления диалога по Договору между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не просматриваются.

"В настоящее время предпосылки для восстановления российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности не просматриваются", - сказал постпред РФ в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

По словам Ульянова, "для возобновления диалога по ДСНВ необходимо, чтобы Вашингтон отказался от враждебной политики в отношении России".

"В условиях, когда США прямо ставят перед коллективным Западом задачу нанести "стратегическое поражение" нашей стране, "бизнес как всегда" в делах стратегической значимости совершенно невозможен", - подчеркнул дипломат.

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму.

22 февраля Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ.

В законе отмечается, что решение о возобновлении Россией действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается российским президентом.