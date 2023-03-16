Госдеп США заявил, что РФ юридически по-прежнему обязана соблюдать ДСНВ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Госдепартамент США утверждает, что Россия, несмотря на объявление о приостановке участия в ДСНВ, юридически по-прежнему обязана выполнять положения договора.

"Заявление России о приостановке участия в ДСНВ не имеет законной силы, поэтому Россия остается связанной своими обязательствами в рамках договора", - говорится в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что "США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией для полного выполнения договора".

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму.

22 февраля Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ.

В законе отмечается, что решение о возобновлении Россией действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается российским президентом.

Госдеп напомнил о позиции США, согласно которой ничто не мешает российским инспекторам посещать американские ядерные объекты в рамках прописанных в ДСНВ механизмов проверок.

"После ослабления ограничений, связанных с COVID-19, США ясно дали понять России, что готовы принимать на своей территории российских инспекторов", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что "у России есть все необходимое, чтобы проводить инспекции на американской территории, и США готовы принять этих инспекторов на условиях, оговоренных в договоре".

Госдеп заверил, что у инспекторов из РФ нет проблем с получением американских виз, а также с тем, чтобы добраться до США на самолетах, в том числе коммерческими авиарейсами.

"Действующие санкции не препятствуют тому, чтобы Россия в полной мере пользовалась своим правом проводить инспекции", - резюмировали в ведомстве.