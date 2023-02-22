Госдума приняла закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла закон, приостанавливающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Соответствующий документ был внесен в Госдуму 21 февраля президентом РФ Владимиром Путиным.

Закон о приостановлении Россией действия ДСНВ вступит в силу со дня опубликования.

В законе также отмечается, что решение о возобновлении Россией действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается президентом РФ.

Как говорится в пояснительной записке, договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, предусматривает, что в целях обеспечения контроля за соблюдением положений договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность.

"При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности", - отмечается в документе.

В связи с этим в соответствии с федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных договорах РФ" президентом России вносится предложение о приостановлении действия договора, отмечается в пояснительной записке.

Заявление Путина по поводу ДСНВ

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из договора.

"Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее высказал мнение, что к решению РФ приостановить участие в ДСНВ привела проводимая США внешняя политика и отказ Вашингтона от предложений Москвы по вопросам глобальной безопасности.

"Сложившаяся обстановка - итог внешней политики Вашингтона. Прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, США разрушили архитектуру международной стабильности. Ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов", - написал Володин в среду в своем телеграм-канале.

Он полагает, что "членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя инициативу журналистам, заметил, что приостановка участия России в ДСНВ не несет угрозы безопасности.

"Приостановка участия в ДСНВ - не угроза безопасности, это скорее важный сигнал коллективному Западу. Ядерные державы не проигрывают войны. И это важно понимать нашим западным некогда партнерам", - сказал Слуцкий

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал журналистам, что решение президента "отвечает интересам безопасности РФ, той обстановке, которая сложилась на сегодня".

По его словам, в договоре "не только перечислено количество боезарядов, их носителей, там еще определены параметры, какими эти боезаряды должны быть, в каком качестве содержаться".

"Наши американские партнеры в последнее время очень вольно относятся к трактовке положений этого документа. Они в одностороннем порядке вывели около ста единиц ядерных вооружений, переименовав их, переведя, якобы в разряд учебных. Когда РФ в соответствии с договором предложила провести проверку этого, наши партнеры под надуманным предлогом отказались. Это прямое и явное нарушение договора", - отметил глава комитета.

Кроме того, он сообщил, что "договор не учитывает арсеналы Франции и Великобритании; во Франции 290 боезарядов, в Великобритании 225 боезарядов".

"Данный договор заключался между Соединенными Штатами и Российской Федерации, но сегодня НАТО выступает единым фронтом, в том числе против нашей страны, и каким образом будут эти боезаряды использованы из арсенала Франции и Великобритании, мы не знаем, но можем предполагать", - сказал Картаполов.