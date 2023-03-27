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Забастовка в Германии привела к серьезным сбоям в работе железных дорог и аэропортов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Серьезные нарушения в работе транспорта отмечаются в понедельник в Германии, где по призыву профсоюзов на однодневную предупредительную забастовку с требованием повышения зарплат вышли работники железных дорог и аэропортов.

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По сообщению Bloomberg, из-за забастовки в частности не работают крупные международные аэропорты во Франкфурте и Мюнхене. Основной германский железнодорожный оператор Deutsche Bahn также не может в полной мере осуществлять отправления поездов, как пригородных, так и дальнего следования.

Ранее сообщалось, что профсоюзы Германии призвали работников транспортной отрасли принять участие в забастовке с требованием повышения уровня оплаты труда ввиду высокой инфляции. Так, в профсоюзе "Верди" заявили, что призывали 120 тыс. человек выйти на забастовку, а в профсоюзе EVG, защищающем права железнодорожников Германии, - 230 тыс. человек.

Германия Франкфурт Мюнхен Deutsche Bahn
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