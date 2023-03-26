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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В Германии забастовка в понедельник грозит остановить движение транспорта в стране

В Германии забастовка в понедельник грозит остановить движение транспорта в стране
В аэропорту Мюнхена
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Жители Германии в воскресенье активнее перемещаются по стране, многие следующие по внутренним маршрутам поезда забиты пассажирами - люди стремятся попасть в необходимые им места назначения до начала крупной забастовки сотрудников транспорта, передают западные СМИ.

Ожидается, что в понедельник, 27 марта многие сотрудники транспортной сферы, от железнодорожников до сотрудников аэропортов и общественного транспорта в городах, планируют принять участие в общенациональной забастовке. Эта забастовка, как ожидается, на сутки остановит движение транспорта в стране.

Профсоюзы Германии призвали тысячи работников транспортной отрасли принять участие в стачке и потребовать повышения уровня оплаты труда - чтобы справиться с высокой инфляцией. Так, в профсоюзе Verdi заявили, что обратились с призывом выйти на забастовку к 120 тыс. человек, а в профсоюзе EVG, защищающем права железнодорожников Германии, - к 230 тыс. человек.

В профсоюзах добиваются повышения оплаты труда сотрудникам транспортной отрасли на 10-12%, однако к настоящему моменту работодатели предлагают поэтапное повышение на 5% и единовременные выплаты порядка 2,5 тыс. евро.

Тем временем, в воскресенье, за день до забастовки, аэропорт Мюнхена уже закрылся, отменены или отложены рейсы также в крупнейшей воздушной гавани ФРГ - в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Германия
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