Austrian Airlines отменила более 100 рейсов из-за забастовки
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания Austrian Airlines отменила 28 марта более сотни рейсов из-за забастовки работников, требующих повышения оплаты труда, сообщает Bloomberg.
По данным экономической палаты Австрии, авиакомпания предложила сотрудникам повысить им зарплаты на 12,3%. Протестующие обратили внимание, что это предложение относится только к некоторым категориям сотрудников, а остальные могут ожидать повышения зарплат лишь на 10%.
Владельцем Austrian Airlines является германская авиакомпания Lufthansa, работники которой 27 марта бастовали, добиваясь повышения зарплат.