Детсады, школы и торговые центры в Израиле прекратили работать в рамках забастовки

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Израиле в понедельник не будут работать детские сады, школы и торговые центры в рамках забастовки, к которой призвал профсоюз "Гистадрут", сообщает Times of Israel.

"Детские сады не будут работать, школы закроются сегодня для подготовки к празднику Песах, многим детям поменяют расписание занятий", - пишет издание.

Крупные торговые центры прекратят работу с полудня, некоторые из них откроются завтра.

Ранее в понедельник сообщалось, что до последующего уведомления приостановлены вылеты рейсов из международного аэропорта "Бен-Гурион".

Массовые протесты против судебной реформы, которые продолжаются уже 12 недель, в выходные вылились в столкновения с полицией, которая была вынуждена применять в ряде случаев слезоточивый газ и водометы.