Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Два основных порта Израиля приостановили работу в рамках всеобщей забастовки в стране

Два основных порта Израиля приостановили работу в рамках всеобщей забастовки в стране
Фото: Jon G Fuller/Eye Ubiquitous/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Два основных порта в Израиле - Хайфа и Ашдод - в понедельник прекратили работу в рамках всеобщей забастовки против юридической реформы, передает Sky News.

Телеканал со ссылкой на представителей администрации порта Хайфы сообщает, что порт не будет работать в течение понедельника. Ранее Sky News получил аналогичную информацию и из порта Ашдода, через который в Израиль поступает 60% импортируемых товаров.

С призывом ко всеобщей забастовке в знак протеста против юридической реформы выступил влиятельный израильский профсоюз "Гистадрут".

Ранее в понедельник сообщалось, что в рамках акции приостановлены вылеты из международного аэропорта "Бен-Гурион", не работают детские сады, школы, торговые центры.

Массовые протесты против судебной реформы, которые продолжаются уже 12 недель, в выходные вылились в столкновения с полицией, которая была вынуждена применять в ряде случаев слезоточивый газ и водометы.

Протесты в Израиле

11
Ашдод Израиль Хайфа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инвесторы рассчитывают на устойчивое ралли золота в ближайшие недели

Инвесторы рассчитывают на устойчивое ралли золота в ближайшие недели

Аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве из-за забастовки временно не отправляет самолеты

Профсоюзный центр Израиля заявил о планах начать всеобщую забастовку

Профсоюзный центр Израиля заявил о планах начать всеобщую забастовку

Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-феврале упала на 22,9%

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 марта

Сенаторы США представили законопроект о защите сельхозземель от иностранного вреда

Сенаторы США представили законопроект о защите сельхозземель от иностранного вреда

Нетаньяху начал обсуждать возможность заморозки проекта закона о судебной реформе

Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии

Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии

Вашингтон не увидел признаков перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

Что произошло за день: воскресенье, 26 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });