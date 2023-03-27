Два основных порта Израиля приостановили работу в рамках всеобщей забастовки в стране

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Два основных порта в Израиле - Хайфа и Ашдод - в понедельник прекратили работу в рамках всеобщей забастовки против юридической реформы, передает Sky News.

Телеканал со ссылкой на представителей администрации порта Хайфы сообщает, что порт не будет работать в течение понедельника. Ранее Sky News получил аналогичную информацию и из порта Ашдода, через который в Израиль поступает 60% импортируемых товаров.

С призывом ко всеобщей забастовке в знак протеста против юридической реформы выступил влиятельный израильский профсоюз "Гистадрут".

Ранее в понедельник сообщалось, что в рамках акции приостановлены вылеты из международного аэропорта "Бен-Гурион", не работают детские сады, школы, торговые центры.

Массовые протесты против судебной реформы, которые продолжаются уже 12 недель, в выходные вылились в столкновения с полицией, которая была вынуждена применять в ряде случаев слезоточивый газ и водометы.