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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве из-за забастовки временно не отправляет самолеты

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле не будет отправлять рейсы в понедельник из-за забастовки, к проведению которой призвал профсоюз "Гистадрут" в знак протеста против юридической реформы, сообщает The Jerusalem Post.

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Издание приводит выдержки из сообщения главы профсоюза работников аэропорта Пинхаса Идана, по словам которого, "вылеты приостановлены до последующего распоряжения".

Массовые протесты против судебной реформы, которые продолжаются уже 12 недель, в выходные вылились в столкновения с полицией, которая была вынуждена применять в ряде случаев слезоточивый газ и водометы.

Тель-Авив Израиль Бен-Гурион
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