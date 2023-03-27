Аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве из-за забастовки временно не отправляет самолеты

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле не будет отправлять рейсы в понедельник из-за забастовки, к проведению которой призвал профсоюз "Гистадрут" в знак протеста против юридической реформы, сообщает The Jerusalem Post.

Издание приводит выдержки из сообщения главы профсоюза работников аэропорта Пинхаса Идана, по словам которого, "вылеты приостановлены до последующего распоряжения".

Массовые протесты против судебной реформы, которые продолжаются уже 12 недель, в выходные вылились в столкновения с полицией, которая была вынуждена применять в ряде случаев слезоточивый газ и водометы.