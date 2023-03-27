Макрон и фон дер Ляйен одновременно совершат визиты в Китай

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе поедут в Китай, но глава ЕК не будет участвовать в мероприятиях государственного визита Макрона, сообщил представитель ЕК Эрик Мамер.

"Почему она направляется вместе с президентом Макроном? Причина очень проста: президент Макрон запланировал свой визит и предложил ей направиться вместе с ним", - объяснил он на брифинге.

По его словам, 30 марта председатель Еврокомиссии выступит с "очень важным докладом" об отношениях с Китаем, и это удачный повод - совершить затем такой визит на следующей неделе. Мамер подчеркнул значенимость отношений Евросоюза с таким крупным международным партнером, как Китай.

"Но есть одна деталь, которую я должен вам сообщить. Ее поездка не является частью государственного визита французского президента в Китай. Два визита пройдут параллельно в схожем контексте, но переговоры, которые мы организуем для председателя комиссии, не будут совместными с французской делегацией. То есть она не будет участвовать в государственном визите Франции. Но они направятся туда вместе", - объяснил представитель ЕК, но предположил, что встреча Макрона и фон дер Ляйен с председателем КНР Си Цзиньпином будет совместной.

Организационные детали визита главы Еврокомиссии в Китай пока еще прорабатываются, и Мамер не готов говорить об этом подробно. Он не исключил, что фон дер Ляйен обсудит с собеседниками в Пекине события на Украине.

После саммита ЕС 24 марта Макрон сказал журналистам, что планирует в начале апреля посетить Китай в сопровождении председателя Европейской комиссии, чтобы представить Пекину "единый голос" Евросоюза.