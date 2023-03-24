Мадрид призвал учитывать китайский план урегулирования на Украине

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что миру стоит прислушаться к мнению Китая по урегулированию ситуации на Украине, сообщает Channel News Asia.

"Китай - важный игрок на мировой арене, поэтому мы должны прислушиваться к нему, чтобы понять, сможем ли мы урегулировать конфликт на Украине", - сказал он.

31 марта Санчес должен посетить Пекин и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, главной темой обсуждений будет ситуация на Украине.

Ранее Китай представил свой план по украинскому урегулированию из двенадцати пунктов. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета обеспокоенностей всех заинтересованных сторон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что пункт плана Китая о том, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой, корреспондирует с позицией России по этому вопросу.

"Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", - сказал после переговоров с Си Цзиньпином в Кремле президент Владимир Путин.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби выражал опасения в связи с тем, что предложения Китая по разрешению конфликта на Украине, по мнению Вашингтона, могут быть выгодны только российской стороне.