Премьер Испании призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Премьер Испании Педро Санчес призвал председателя КНР Си Цзиньпина провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках урегулирования украинского кризиса, сообщает в пятницу Bloomberg.

"Испанский премьер Педро Санчес призвал Си Цзиньпина поговорить с украинским президентом, если Пекин хочет сыграть роль в завершении боевых действий на Украине", - информирует агентство.

Санчес по итогам встречи с председателем КНР в Пекине заявил журналистам, что для достижения "справедливого и долгосрочного мира" нужно основываться на позиции Киева.

Ранее в марте Санчес заявлял, что миру стоит прислушаться к мнению Китая по урегулированию ситуации на Украине.

Агентство напоминает, что в предстоящие дни Китай посетят президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Накануне она заявила, что прибудет в Пекин, чтобы провести "открытый и искренний" диалог с китайскими коллегами.

Тогда же фон дер Ляйен подчеркнула, что позиция Китая в отношении ситуации на Украине определит развитие отношений ЕС с Пекином. При этом она сказала, что цель ЕС - установить дипломатическую стабильность в отношениях с Пекином. По ее словам, в отношениях с Китаем нужно сконцентрироваться на "снижении рисков", а не разрывать с ним связи.

Помимо этого, фон дер Ляйен заявила, что в ЕС не примут такого плана урегулирования обстановки на Украине, который не будет предусматривать вывод оттуда российских войск.

Ранее Китай представил свой план по украинскому урегулированию из двенадцати пунктов. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в газете "Известия", заметил, что пункт плана Китая о том, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой, корреспондирует с позицией России по этому вопросу.