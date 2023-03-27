Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Синегнойная палочка в каплях для глаз, распространение "неуязвимого" кандидоза в США, а также вакцина против вакцинного полиомиелита, которая вызвала вакцинный полиомиелит

Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В США число заболевших грибком Candida auris людей выросло почти в два раза за год, а еще за три года он проник в 17 штатов, где ранее им не болели. И он стал еще более устойчивым к противогрибковым препаратам. Первые следы этого грибка у людей обнаружили в 1996 году в Южной Корее, в 2016 году он проник в США, а через два года его выявили в России. Основная проблема при его лечении состоит в том, что он резистентен практически ко всем известным противогрибковым препаратам.

- Ученые подсчитали, что в развивающихся странах почти каждая четвертая женщина страдает от перинатальной депрессии. Чаще остальных сталкивались с ней те, кто пережил насилие со стороны партнера. Среди факторов риска развития депрессии также отмечаются подростковый возраст, ВИЧ-положительный статус, война, стихийное бедствие или пандемия ковида в перинатальном периоде.

- В США 68 человек заразились мультирезистентной синегнойной палочкой. Она уже убила троих человек и лишила зрения еще восемь, а четверым пришлось удалить глазное яблоко. Возможно, все дело в зараженной партии искусственных слез. Большинство из этих пациентов сообщили об использовании искусственных слез десяти различных марок, чаще всего упоминался бренд EzriCare. Во вскрытых флаконах из нескольких партий нашли штамм синегнойной палочки. Эпидемиологи советуют не использовать искусственную слезу этой фирмы до окончания расследования.

- Ученые совместили функциональную МРТ с электроэнцефалографией и выяснили, что классический психоделик ДМТ сильнее всего действует на эволюционно новые участки коры, присущие только людям.

- Семь африканских детей заразились полиовирусом вакцинного происхождения. Это бывает нередко. Но чтобы полиовирус произошел из вакцины, которая должна была защитить детей от полиовируса вакцинного происхождения, — такого еще не было.

- Сегодня десятилетнюю годовщину отмечает видеоигра BioShock Infinite. В честь юбилея сайт N+1 решил разобраться, какие именно физические концепции вдохновляли авторов легендарного шутера.

- Почти 20 лет назад по миру пронеслась новость – Бетховен отравился свинцом. Если это так, то немецкий композитор должен быть женщиной. В этом материале рассказывается, как генетики впервые прочитали геном классика.

- Мем с доброй скопой, которая помогает карпу увидеть мир, имеет право на жизнь, потому что не так уж далек от истины. Зоологи проанализировали распространение речных окуней в изолированных искусственных озерах на юге Франции и пришли к выводу, что они, скорее всего, колонизировали эти водоемы благодаря птицам, например, уткам. Вероятно, пернатые переносят икру окуней на перьях, лапах и с пометом.