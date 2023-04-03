Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Загадка репродуктивной системы самок хомяковых крыс, как высокое артериальное давление вызывает деменцию и почему лучше не встраивать в ген человека радиационную защиту тихоходок

Фото: Hakan Burak Altunoz/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Без малого 30 лет у итальянских палеоантропологов остается практически неизученным почти целый скелет древнего гоминина, жившего больше 128 тысяч лет назад. Спелеологи осенью 1993 года нашли его в карстовой пещере Ламалунга возле итальянского города Альтамура. Почти полный окаменелый скелет частично врос в пол пещеры. Ученые построили трехмерную модель черепа этого древнего человека. Объем головного мозга индивида оказался равен 1190 куб. см, что сближает его с другими ранними неандертальцами. Однако некоторые его черты сближают с гораздо более древними гомининами среднего плейстоцена. Для исследователей стало неожиданностью, что у гоминина сохранились архаичные признаки до столь позднего времени.

- Проанализировав около четырех тысяч историй болезни и снимков МРТ, ученые впервые доказали, что высокое кровяное давление повреждает подкорковые центры и белое вещество головного мозга. Повреждение этих структур со временем приводит к деменции. Исследование показало, что сильнее страдали структуры мозга у людей с высоким систолическим артериальным давлением. Диастолическое артериальное давление не оказывало на них значимого влияния. Ученые рассчитывают, что это исследование станет основой для разработки новой тактики лечения деменции при гипертонической болезни.

- У самок южных хомяковых крыс (Cricetomys ansorgei) вход во влагалище остается закрытым вплоть до половой зрелости – примерно к году, а порой и намного дольше – до четырехлетнего возраста. Притом что живут эти грызуны всего до восьми лет. Внешне оно выглядит как обычный участок кожи. Более того, у некоторых самок однажды открывшееся влагалище снова зарастает. Пока непонятно, зачем этим крысам такая пластичная репродуктивная система. Ничего подобного у других млекопитающих ранее не наблюдалось.

- Американские ученые собрали молекулярный шприц – он впрыскивает вещества прямо в отдельную клетку. Это не только не больно, но и позволяет доставить почти любые белки – например, инструменты редактирования генома Cas9 – в заданный тип клеток. В основе методики лежат контрактильные инъекционные системы бактерий. Исследователи провели успешно опыт in vivo на нокаутных мышах (лабораторных гмо-мышах). Никаких значимых признаков токсичности и иммуногенности при этом не наблюдалось.

- В 2019 году Малаккар Вохрыжек уговаривал ученых встроить в его ДНК ген тихоходки Dsup. Эти микроскопические беспозвоночные известны тем, что могут переживать высокие уровни радиации. Американец надеялся, что этот ген защитит его кожу от меланомы. Теперь ученые выяснили, что это опасная идея: Dsup оказался токсичным для мозга крыс. После внедрения гена Dsup в нейронах быстро появлялись признаки необратимого повреждения, а риск гибели клеток повышался.

- Крысиные хвосты, бледные поганки и кровь мечехвоста – это не то, что ведьмы забрасывают в котел, чтобы сварить какое-нибудь зелье, а вполне возможный список закупок биологической лаборатории. В этом материале рассказывается, для чего ученые используют такие ингредиенты.

- Где бы вы ни жили – в Петербурге или Сочи – вы наверняка часто слышите крики чаек. Однако в разных городах встречаются разные виды этих птиц. Одни гнездятся колониями на зданиях, предпочитая разорять мусорные баки и подбирать объедки в уличных кафе, а другие селятся на прудах и наведываются в города, чтобы поискать еду. Крик одних напоминает громкий смех, а голос других немного похож на кошачье мяуканье. В этом тесте N+1 предложил проверить, сможете ли вы угадать российский город по голосам чаек. Еще можно узнать, какие из них самые ненавязчивые – потому что не научились жить рядом с людьми – и какие собирают дань с колоний других морских пернатых, поедая яйца и птенцов.