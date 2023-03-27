Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

С ратификацией присоединения к альянсу Швеции у Будапешта "есть маленькая проблема"

Здание венгерского парламента в Будапеште Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Парламент Венгрии проголосовал за ратификацию вступления Финляндии в НАТО, сообщают европейские СМИ. Это решение поддержало подавляющее большинство депутатов.

Голосование в Национальном собрании Венгрии несколько раз откладывали. В последний раз его перенесли, указав в качестве причины то, что Будапешт в настоящее время сконцентрирован на переговорах с Еврокомиссией из-за обвинений в нарушении Венгрией верховенства закона.

При этом, говоря о заявке Швеции, советник венгерского премьера Балаш Орбан накануне заявил, что Венгрия в целом "поддерживает ее вступление, но есть маленькая проблема".

"Некоторые члены парламента Венгрии не очень рады тому, что в последние годы они видели, что некоторые члены шведского правительства сделали своей привычкой ставить под вопрос состояние демократии в Венгрии, они продолжали оскорблять венгерских избирателей и членов парламента, а через них - и всю Венгрию", - сказал он.

По его словам, Будапешт ожидает от Стокгольма прояснений и заверений в том, что более не будет "политических дебатов между ними и не будет помех для сотрудничества Венгрии и Швеции".

Турция осталась единственной страной-членом НАТО, парламент которой еще не одобрил заявку финнов. Однако, как ожидается, она будет утверждена до выборов в Турции, намеченных на 14 мая.



Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Страны-участницы НАТО подписали протоколы об их присоединении 5 июля 2022 года. Турция в обмен на свое согласие выдвинула ряд требований. Переговоры Анкары и Стокгольма осложнил инцидент со сжиганием Корана в столице Швеции.

17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна начинает процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. По его словам, финская сторона выполнила свою часть договоренностей с Анкарой и потому он не видит причин и дальше откладывать процесс ратификации.