Президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё на заседании правительства подписал закон о вступлении страны в НАТО, передает телерадиокомпания Yle.

Таким образом, теперь для завершения процесса вступления в НАТО Финляндии требуется лишь дождаться ратификации этого решения со стороны Турции и Венгрии. Остальные страны-члены альянса уже завершили эту процедуру. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 марта объявил, что в стране запускается процесс ратификации в отношении Финляндии.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года.