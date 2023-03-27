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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Что произошло за день: понедельник, 27 марта

Решение Нетаньяху заморозить судебную реформу, передача России тяжелораненых военных, поручение Путина упростить использование Fan ID

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Биньямин Нетаньяху согласился заморозить реализацию судебной реформы. Премьер-министр Израиля и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона до летней сессии кнессета. Ранее в понедельник сообщалось, что в рамках забастовки приостанавливались вылеты из аэропорта "Бен-Гурион", а также прекратили работу два основных порта - Хайфа и Ашдод.

- Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО. Турция осталась единственной страной-членом альянса, парламент которой еще не одобрил заявку финнов.

- Украина передала России пятерых тяжелораненых военных, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

- Одним из условий для выхода "недружественных" нерезидентов из российских активов должен быть добровольный взнос в бюджет, говорится в выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. При дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива.

- Петр Верзилов (признан иноагентом) заочно арестован по делу о распространении фейков о российской армии. Ранее издателя "Медиазоны" (признана в РФ иноагентом) объявили в международный розыск по делу о сокрытии канадского гражданства.

- Путин поручил правительству упростить использование системы Fan ID. Согласно тексту поручения, меры должны прежде всего распространяться на инвалидов, пенсионеров и детей.

- First-Citizens Bank & Trust покупает все активы и депозиты Silicon Valley Bridge Bank - банка-санатора, созданного после закрытия в начале марта Silicon Valley Bank.

- Новым лидером правящей Шотландской национальной партии стал Хумза Юсаф. Как ожидается, после голосования в парламенте он будет назначен новым первым министром Шотландии. Юсаф родился в Глазго, его отец приехал в Шотландию в 1960-х годах из Пакистана, а мать родилась в Кении в семье южноазиатского происхождения.

- S7, Red Wings и Nordwind получили допуски Росавиации к регулярным рейсам в турецкий регион Каппадокия.

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