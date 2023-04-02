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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

КНДР предупредила США и Южную Корею о возможностях своего ядерного потенциала

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Северная Корея в ответ на серию военных учений, которые проведут США и Южная Корея, предупредила, что имеющийся у нее потенциал ядерного оружия не является "пустым звуком".

"США и их приспешники никогда не должны забывать о том факте, что их противник реально обладает потенциалом ядерного нападения, а также о характеристиках народа и армии КНДР, все это не является пустым звуком", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Агентство подвергло критике, назвав "военной истерией, достигающей апогея", планы Южной Кореи и США провести в июне текущего года крупнейшие в своей истории совместные учения с боевой стрельбой, о которых ранее сообщило южнокорейское министерство обороны.

"Отчаянные действия поджигателей войны доходят до крайности", - сообщает ЦТАК.

Также агентство отмечает, что Соединенные Штаты и Южная Корея "своими неправильными действиями подвергают себя серьезной опасности".

КНДР США Южная Корея
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