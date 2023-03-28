Эстония отвергла обвинения в корыстных поставках Украине старой военной техники

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны Эстонии выступило во вторник с заявлением, в котором отвергает обвинения ряда дипломатов и представителей ЕС в издании Politiko в том, что республика поставляет Украине устаревшую военную технику, чтобы заменить ее новой за счет Фонда мира Евросоюза.

"Опубликованная во вторник в Politico статья содержит ложные утверждения, это злонамеренная попытка подорвать помощь Украине и единство среди союзников", - говорится в заявлении Минобороны.

"Мы сделали для помощи Украине все возможное. На поле боя важен эффект, а не то, использовалось снаряжение раньше или оно новое", - подчеркнуло Минобороны.

Фонд мира ранее принял решение о компенсации 84 процентов стоимости поставленной Украине военной техники, но каждая страна рассчитывает стоимость отправляемого ею оборудования по своей методологии.

Шесть стран рассчитали военную помощь, которую они направляют, исходя из стоимости новой военной техники, а не на основе стоимости бывшей в употреблении техники. При этом Эстония получила наибольшую компенсацию в абсолютном выражении, запросив более 160 млн евро за то, что было отправлено на Украину и получив от Фонда 134 млн евро.

Один из дипломатов раскритиковал Эстонию, сказав, что "они отправляют свои остатки на Украину и покупают себе новое оборудование, заменив его на деньги Европейского союза". По словам другого дипломата, поведение Эстонии необычайно наглое, но никто не хочет принимать это к сведению публично.