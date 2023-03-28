США не направят Москве данные в рамках ДСНВ в ответ на аналогичные действия РФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - США не предоставят России полугодовое обновление информации в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в ответ на поступивший ранее отказ Москвы предоставить аналогичные данные Вашингтону. Об этом заявил во вторник заместитель представителя госдепа Ведант Патель.

"Отказ России обменяться этой информацией является нарушением договора... В результате приняты законные контрмеры с целью призвать Россию вернуться к выполнению договора, и США тоже не предоставят обновленную информацию за последние шесть месяцев", - заявил Патель во время брифинга.

Он отметил, что США предложили России полугодовой обмен данных, однако Россия проинформировала США о том, что не будет в нем участвовать в связи с приостановкой участия в договоре.

Патель напомнил, что, по мнению Вашингтона, приостановка участия РФ в ДСНВ является юридически недействительной, и потому американская сторона надеялась получить от российских коллег данные в рамках ДСНВ.

21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму.

22 февраля Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ.

В законе отмечается, что решение о возобновлении Россией действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается российским президентом.