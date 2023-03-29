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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

В МИД РФ заявили о приостановке всех форм уведомлений в рамках ДСНВ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Все формы уведомлений в рамках ДСНВ, включая предупреждения об испытательных пусках, приостановлены, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не будет уведомлений, вообще. Все форматы приостановлены: обмен данными. Ну все уведомления, все формы уведомлений, весь обмен данными, вся инспекционная деятельность, вообще все виды работы в рамках договора приостановлены, они не будут осуществляться. И это не зависит от той позиции, которую могут занять США", - сказал он, отвечая на вопрос, касается ли приостановка уведомлений и предупреждений об испытательных пусках.

МИД РФ ДСНВ Сергей Рябков США
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