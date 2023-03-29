Байден обеспокоен перспективой размещения российского ядерного оружия в Белоруссии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность в связи с планами размещения на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия, сообщают американские СМИ.

"Конечно, я обеспокоен. Это опасные разговоры, это вызывает беспокойство", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении "в самое ближайшее время" на территории республики российского тактического ядерного оружия.

При этом Путин пояснил, что Россия не передает тактическое ядерное оружие Белоруссии. "Мы в принципе делаем все то же самое, что они (США) делают десятилетиями. Они имеют в определенных странах (тактическое ядерное оружие) и готовят носители, и готовят их же экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич и просил", - сказал президент России.