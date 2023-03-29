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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

В РФ заявили, что НАТО должно оценить всю серьезность по планам о ядерном оружии в Белоруссии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что после объявления Россией планов размещения тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии на Западе оценят серьезность сложившейся ситуации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы надеемся, что серьезность ситуации адекватно оценивается натовскими функционерами, а самое главное - теми руководителями и политиками ведущих натовских стран, которые претендуют на руководство миром по тем канонам и установкам, которые они сами для себя сформулировали", - сказал он журналистам в Москве.

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Замминистра подчеркнул, что в Москве видят, что "наши серьёзные сигналы и наши действия "скользят по поверхности" в этих странах". "Они не оставляют даже внешних следов на позиции указанной группы. Ну что ж, тогда им придется иметь дело с меняющейся реальностью", - сказал Рябков.

Он подчеркнул, что заявление президента - "это отражение комплекса мероприятий, которые проводились, проводятся и будут проводиться".

"Пренебрежение всем этим - это от фундаментальной глубокой безответственности политиков и в целом западных элит перед своими странами, народами, международной безопасностью", - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении "в самое ближайшее время" на территории республики российского тактического ядерного оружия.

НАТО Сергей Рябков МИД РФ Белоруссия
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