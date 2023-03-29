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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Байден считает, что ситуация на рынке возвращается к норме после банковского кризиса

Байден считает, что ситуация на рынке возвращается к норме после банковского кризиса
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил уверенность, что кризис в банковской сфере постепенно сходит на нет, и дал понять, что власти страны могут принять новые меры для поддержки отрасли в случае необходимости. Об этом сообщает Bloomberg.

"Я думаю, что мы сделали все необходимое, - сказал Байден журналистам после мероприятия в Северной Каролине. - Я уверен, что ситуация налаживается. Рынок на это реагирует".

"Но это еще не конец. Мы внимательно за всем наблюдаем. Я думаю, что моя команда пока хорошо со всем справляется", - добавил он.

Президент выразил сомнение в том, что законодательные меры в ответ на сложившуюся ситуацию будут одобрены Конгрессом.

"Я не уверен, что у нас получится провести значительные законодательные изменения. Но мы над этим работаем", - сказал он.

Ранее Байден призвал вернуть жесткие меры регулирования банковской сферы, отмененные при его предшественнике Дональде Трампе, и ввести более жесткие наказания для руководства финансовых институтов. Однако эти инициативы едва ли будут реализованы из-за республиканского большинства в Палате представителей Конгресса, отмечает Bloomberg.

Джо Байден США
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