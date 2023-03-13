Байден намерен призвать Конгресс к ужесточению регулирования банков

Он заверил американцев в устойчивости финансовой системы страны

Президент США Джо Байден Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выступил с обращением к американцам, заверив их, что финансовая система страны остается устойчивой, и пообещал привлечь к ответственности виновных в крахе двух банков.

Кроме того, Байден заявил, что призовет американский Конгресс принять меры для ужесточения регулирования банковской системы.

"Американцы могут быть уверенными в том, что банковская система страны безопасна, - сказал Байден. - Ваши депозиты будут на месте, когда они понадобятся вам".

Президент США отметил, что вкладчики Silicon Valley Bank (SVB Financial Group - материнская компания) и Signature Bank, закрытых американскими регуляторами, "могут быть уверены в том, что они будут защищены и сохранят доступ к своим деньгам".

При этом Байден добавил, что инвесторы банков не будут защищены. "Они знали, что берут на себя риск, а когда риск не оправдывается, инвесторы теряют свои деньги. Так работает капитализм", - сказал он.

Байден подчеркнул, что средства налогоплательщиков в нынешней ситуации с банками использоваться не будут.

Как сообщалось, вслед за закрытием SVB и Signature Bank американские регуляторы пообещали полностью защитить вкладчиков, чтобы избежать разрастания кризиса.

Федрезерв в воскресенье объявил о запуске нового механизма предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков".