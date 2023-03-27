Аналитики BofA отметили, что банковский кризис вызвал пузырь фондов денежного рынка

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Кризис в американской банковской отрасли привел к появлению пузыря в сегменте фондов денежного рынка. Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на отчет Bank of America Corp.

По данным аналитиков банка, за последние четыре недели активы под управлением фондов денежного рынка выросли на $300 млрд, до более $5,1 трлн.

Кроме того, эксперты банка указывают на крупнейший недельный приток инвестиций в денежные средства с марта 2020 года, крупнейший шестинедельный приток инвестиций в US Treasuries за всю историю и самый значительный отток капитала с рынка облигаций инвестиционного уровня с октября 2022 года.

Резкий рост активов под управлением фондов денежного рынка наблюдался в 2008 и 2020 годах. Однако тогда Федеральная резервная система (ФРС) США снижала процентные ставки, а не повышала. Как сообщалось, 22 марта американский регулятор повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов.

"Рынки акций и облигаций слишком сильно хотят снижения ставок, а рецессии опасаются недостаточно", - отмечают аналитики BofA.