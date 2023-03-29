Обнаруженный у "Северного потока-2" объект оказался дымовым буем

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Найденный датскими специалистами у трубопровода "Северный поток-2" объект оказался морским дымовым буем, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Цилиндрический объект, обнаруженный на морском дне близ трубопровода "Северный поток-2", оказался морским дымовым буем, который используют для визуальной маркировки", - приводит агентство выдержки из заявления Датского энергетического агентства.

"Объект не представляет угрозы безопасности", - отмечается в сообщении.

Буй подняли с глубины в 73 метра. Он имеет высоту примерно 40 см и 10 см в диаметре.

Ранее сообщалось, что датское энергетическое агентство пригласило оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG для участия в подъеме со дна Балтики обнаруженного у газопровода объекта.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной "Северного потока 2" – вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование по поводу взрывов.

В то же время, в Копенгагене заявили, что не дадут разрешения российской стороне на участие в расследованиях взрывов. Как заявлял глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен, "в Дании, Швеции и Германии действует верховенство закона, поэтому каждый может доверять проводимым нами расследованиям".