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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Маттиас Варниг покидает пост руководителя оператора "Северного потока 2"

Маттиас Варниг покидает пост руководителя оператора "Северного потока 2"
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Маттиас Варниг завершает работу на посту генерального директора оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG, сообщила компания.

В дальнейшем деятельностью Nord Stream 2 AG будет заниматься управляющий комитет под руководством администратора Transliq AG.

"Nord Stream 2 свидетельствует и искренне по достоинству оценивает выдающееся руководство и неоценимый вклад Маттиаса Варнига на протяжении долгого и сложного пути создания крупной трансграничной инфраструктуры энергоснабжения и желает ему успехов во всех его будущих начинаниях", - говорится в комментарии Nord Stream 2 AG.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом вследствие наложенных санкций. Обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Одна из ниток магистрали получила повреждения в результате мощных взрывов в сентябре 2022 года.

В настоящее время в отношении Nord Stream 2 AG действует мораторий на банкротство сроком до 10 июля 2023 года.

Северный поток 2 Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг
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