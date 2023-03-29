СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья папы римского

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск госпитализирован в среду в связи с резким ухудшением состояния здоровья, как ожидается, несколько дней он пробудет в римской клинике "Джемелли", сообщают итальянские СМИ.

Газета La Stampa отмечает, что понтифик собирался в ближайшее время пройти плановый медосмотр, однако планы пришлось пересмотреть в среду утром, когда Франциску стало плохо. В итоге его срочно отвезли в больницу. Изначально врачи полагали, что у понтифика проблемы с сердцем, однако эти опасения не подтвердились. Теперь медики устанавливают причины ухудшения состояния здоровья понтифика, вызванного респираторным заболеванием.

La Stampa отмечает, что, судя по всему, ночь Франциск точно проведет в больнице. Более того, вероятно, что он останется в "Демелли" ближайшие несколько дней: 86-летний понтифик уже отменил все публичные мероприятия, ранее запланированные на четверг и пятницу.

Летом 2021 года Франциск провел 10 дней в клинике "Джемелли" в Риме после операции на кишечнике, в ходе которой ему удалили половину толстой кишки.