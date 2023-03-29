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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Папу римского госпитализировали для планового обследования

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск отправился в римскую клинику Джемелли для запланированных медицинских тестов, сообщает в среду Associated Press.

Ватикан не предоставил подробностей о визите 86-летнего понтифика в клинику, однако отметил, что он был "запланирован заранее".

Летом 2021 года Франциск провел 10 дней известной в клинике "Джемелли" в Риме после операции на кишечнике, в ходе которой ему удалили половину толстой кишки.

Ватикан папа римский Франциск
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