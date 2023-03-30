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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Госпитализированный папа римский чувствует себя лучше и работает из больницы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск, госпитализированный накануне, идет на поправку и продолжает работу из больницы, сообщил в четверг глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Его Святейшество Папа Франциск хорошо отдохнул за ночь. Клиническая картина постепенно улучшается, плановое лечение продолжается. После завтрака он почитал газеты и вернулся к работе", - приводит Католическое информационное агентство выдержки из заявления Бруни.

По данным Бруни, перед обедом понтифик сходил в часовню, где помолился и совершил Евхаристию.

В среду папу римского Франциска госпитализировали в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Ожидается, что несколько дней он пробудет в римской клинике "Джемелли", сообщали итальянские СМИ.

Газета La Stampa отмечает, что понтифик собирался в ближайшее время пройти плановый медосмотр, однако планы пришлось пересмотреть в среду утром, когда Франциску стало плохо. В итоге его срочно отвезли в больницу. Изначально врачи полагали, что у понтифика проблемы с сердцем, однако эти опасения не подтвердились. Теперь медики устанавливают причины ухудшения состояния здоровья понтифика - оно вызвано респираторным заболеванием.

86-летний понтифик уже отменил все публичные мероприятия, ранее запланированные на четверг и пятницу.

Летом 2021 года Франциск провел 10 дней в клинике "Джемелли" в Риме после операции на кишечнике, в ходе которой ему удалили половину толстой кишки.

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