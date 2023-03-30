Эрдоган сообщил о возможном визите Путина в Турцию в конце апреля

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возможном участии в церемонии загрузки ядерного топлива на турецкой АЭС "Аккую" 27 апреля президента России Владимира Путина, передает агентство "Анадолу".

"Первый шаг будет сделан на АЭС "Аккую" 27 апреля, при этом президент России Владимир Путин, возможно, примет участие либо - подключится через онлайн-систему", - приводит агентство слова Эрдогана.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Росатом" планирует поставку топлива для строящейся в Турции АЭС "Аккую" весной. Позже стало известно, что ядерное топливо будет загружено на станцию 27 апреля.

"Росатом" возводит в Турции АЭС "Аккую", которая строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар".