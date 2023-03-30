Что случилось этой ночью: четверг, 30 марта

Возможный визит Путина в Турцию, изменение меры пресечения для Сабадаша, заявление Собянина об отсутствии мобилизационных мероприятий в рамках СВО в Москве

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Эрдоган сообщил о возможном визите Путина в Турцию в конце апреля. По его словам, президент РФ либо лично примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" 27 апреля, либо подключится через онлайн-систему.

- Суд вернул в СИЗО отпущенного неделю назад под домашний арест экс-сенатора Сабадаша. Прокуратура обжаловала его перевод под домашний арест, Сабадаш проведет под стражей до 22 мая.

- Собянин заявил, что в Москве не проводится мобилизация в рамках СВО. "Ни о какой мобилизации речи не идет", - отметил мэр. Собянин добавил, что такую информацию распространяют провокаторы с целью создания паники у населения.

- Ракета-носитель "Союз-2.1в" вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны РФ. Военные сообщили, что с объектом "установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь".

- Спад ВВП России в феврале замедлился с 3,2% до 3,1%. При этом в Минэкономразвития отмечают, что с исключением сезонного фактора ВВП РФ в феврале остался на уровне января, когда был зафиксирован рост на 0,2%.