Украина получила очередной грант от США на $1,25 млрд на поддержку бюджета

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Очередной транш грантового финансирования США в размере $1,25 млрд поступил в государственный бюджет Украины, сообщил украинский Минфин.

Эти средства поступили в рамках проекта Всемирного банка по поддержке государственных расходов на укрепление административного потенциала (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance, PEACE) на Украине и предназначены для частичного возмещения расходов госбюджета на выплаты отдельным категориям социально уязвимых граждан, оплату труда работников бюджетной сферы.

Ранее Минфин Украины сообщал, что общий объем пакета помощи США по проекту PEACE в феврале и марте составит $2,5 млрд. Первый транш грантового финансирования в размере $1,25 млрд поступил на Украину в конце февраля. Всего с начала военных действий Украина получила от США уже $15,5 млрд в форме грантов.

В середине марта правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об увеличении расходов госбюджета-2023 на 537,2 млрд грн, что предполагает увеличение дефицита на 419,2 млрд грн. Для финансирования допрасходов, в частности, планируется увеличить внешние заимствования на 180,6 млрд грн, внутренние - на 271,3 млрд грн.

Первоначально доходы госбюджета-2023 утверждены в размере 1 трлн 329,26 млрд грн, расходы - 2 трлн 580,8 млрд грн. Предельный размер дефицита установлен на уровне 1 трлн 296,54 млрд грн, или 20,6% от прогнозного ВВП. Предусматривается, что он будет профинансирован почти полностью за счет внешних заимствований в размере $38 млрд.

Официальный курс на 30 марта - 36,57 грн/$1.