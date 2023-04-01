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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Папу римского выписали из больницы

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в субботу покинул больницу "Джемелли", в которой несколько дней проходил лечение.

"Я все еще жив", - сказал он встречавшим его журналистам.

Итальянская пресса отмечает, что перед тем, как покинуть клинику, понтифик провел встречу с представителями руководства больницы и врачами, которые его лечили, поблагодарил их за оказанную помощь.

86-летнего папу римского госпитализировали в среду в связи с резким ухудшением состояния здоровья. У него диагностировали инфекционный бронхит.

Летом 2021 года Франциск провел 10 дней в этой клинике после операции на кишечнике.

Италия Ватикан папа римский
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