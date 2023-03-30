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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Запуск Falcon 9 с военными спутниками США отменен за три секунды до старта

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Falcon 9, планировавшийся в четверг с группой из 10 спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Космических сил США, отменен за три секунды до старта. Об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

О причинах не сообщается.

Теперь запуск перенесен на пятницу. Повторная попытка будет предпринята со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:29 по времени Тихоокеанского побережья США (в 17:29 мск).

Космические аппараты в рамках миссии Tranche 0 являются первой частью создаваемой космической архитектуры Proliferated Warfighter Агентства космических разработок Космических сил США. Новая система СПРН будет состоять из многоуровневой сети спутников и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км.

В группу аппаратов весом 150 кг каждый входят два спутника обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет, оснащенных инфракрасными датчиками с широким полем обзора (OPIR), и восемь спутников лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления.

Falcon 9 SpaceX США
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