Запуск Falcon 9 с военными спутниками снова перенесли

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Falcon 9 с группой из десяти спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Космических сил США, планировавшийся в пятницу, перенесен на 1 апреля, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Это уже второй перенос запуска, который первоначально планировался 30 марта и был отменен за 3 секунды до старта.

Как сообщила компания SpaceX, "необходимо дополнительное время для подготовки ракеты, следующая попытка запуска будет предпринята не ранее 1 апреля".

Запуск ракеты должен быть осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Космические аппараты в рамках миссии Tranche 0 являются первой частью создаваемой космической архитектуры Proliferated Warfighter Агентства космических разработок Космических сил США. Новая система СПРН будет состоять из многоуровневой сети спутников и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км.

В группу аппаратов весом 150 кг каждый входят два спутника обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет, оснащенных инфракрасными датчиками с широким полем обзора (OPIR), и восемь спутников лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления.