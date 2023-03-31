Цена акций американского производителя электрогрузовиков Nikola упала до минимума

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Котировки акций американского производителя электрогрузовиков Nikola Corp. завершили торги в четверг на минимальной отметке с момента IPO, сообщает MarketWatch.

В четверг днем компания сообщила, что разместит свои акции на $100 млн на открытом рынке, а также продаст бумаги на аналогичную сумму инвестору, имя которого не раскрывалось.

В результате по итогам основных торгов в четверг акции компании подешевели на 6,7% – до $1,4. В ходе дополнительной сессии цена упала еще более чем на 7% – до $1,3.

После окончания дополнительных торгов Nikola сообщила, что вместо первоначальных планов привлечет в общей сложности $100 млн, продав акции по цене $1,12 на открытом рынке (около 30 млн бумаг) и в рамках частного размещения (порядка 59,4 млн бумаг).

Рыночная стоимость компании за последний год упала на 86% (до $836 млн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял всего 15,5%.