Nikola готовит размещение акций и конвертируемых облигаций

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель электрогрузовиков Nikola Corp. планирует разместить акции на сумму $100 млн, а также конвертируемые бонды с погашением в 2026 году на $200 млн.

Компания предоставит организаторам возможность доразместить акции еще на $15 млн и облигации на сумму $30 млн, говорится в ее пресс-релизе.

Средства от размещения акций Nikola намерена использовать как оборотный капитал и для финансирования общекорпоративных целей. Компания направит сумму, эквивалентную поступлениям от продажи бондов, на финансирование и рефинансирование своих проектов.

С начала 2023 года капитализация Nikola снизилась почти на 55%.