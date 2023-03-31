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Байден не планирует высылать дипломатов РФ в ответ на арест журналиста WSJ

Байден не планирует высылать дипломатов РФ в ответ на арест журналиста WSJ
Фото: Tom Brenner/Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что не рассматривает вариант с высылкой российских дипломатов в качестве ответа на арест в РФ корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сейчас этого нет в планах", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, в четверг сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Как пояснили в ФСБ, "при попытке получения секретных сведений американец был задержан в Екатеринбурге".

В четверг Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Гершковича, задержанного по делу о шпионаже. По данным ФСБ, фигурант, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая.

Как отметили в суде, Гершкович подозревается в шпионаже (статья 276 УК РФ). По этой статье американцу грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Накануне в Госдепе США сообщили, что американская сторона пока не получила ответа от российского МИД по ситуации с задержанием Гершковича.

США Джо Байден Эван Гершкович
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