Генсек НАТО ожидает, что главы МИД альянса обсудят арест в России Эвана Гершковича

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран-участниц НАТО на встрече 4-5 апреля в Брюсселе могут обсудить задержание в России The Wall Street Journal Эвана Гершковича, рассчитывает генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, это задержание вызвало у него серьезную обеспокоенность. Он призвал Россию освободить Гершковича.

О задержании Гершковича 30 марта сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, он был задержан в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений" о российском оборонном предприятии. Лефортовский суд Москвы арестовал американца до конца мая.