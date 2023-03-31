МВФ утвердил новую программу для Украины на $15,6 млрд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Международного валютного фонда утвердил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) на сумму 11,6 млрд SDR ($15,6 млрд) в рамках общего пакета поддержки в размере $115 млрд.

"Программа для Украины, поддерживаемая EFF, направлена на закрепление политики, которая поддерживает фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность и поддерживает восстановление экономики", - говорится в сообщении фонда.

Решение совета директоров позволяет незамедлительно выделить около 2 млрд SDR ($2,7 млрд).

Ожидается, что одобрение EFF позволит мобилизовать "крупномасштабное льготное финансирование от международных доноров и партнеров Украины, чтобы помочь решить проблему платежного баланса страны, (. . .) восстановить приемлемый уровень долга на перспективной основе как по базовому, так и по негативному сценариям".

МВФ отмечает, что ввиду высокой неопределенности, с которой столкнулась Украина, программа EFF предусматривает двухэтапный подход. Первый этап (2023-2024 годы) предполагает укрепление фискальной, внешней ценовой и финансовой стабильности. Основное внимание будет уделяться трем целям. Среди них, в частности, укрепление бюджета, поддержка мобилизации доходов, в том числе за счет недопущения новых мер, которые могут подорвать налоговые поступления, содействие долгосрочной финансовой стабильности, в том числе путем подготовки более глубокой оценки состояния банковского сектора и дальнейшего укрепления независимости центрального банка.

Власти Украины продолжат реформы по укреплению системы управления и борьбы с коррупцией, рассчитывают в фонде.

На втором этапе акцент будет смещен на более широкие реформы для укрепления макроэкономической стабильности, поддержки восстановления и реконструкции. Ожидается, что на этом этапе Украина вернется к прежним основам политики, включая гибкий обменный курс и режим таргетирования инфляции. Кроме того, налогово-бюджетная политика будет сосредоточена на важнейших структурных реформах.